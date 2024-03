HeimetFescht Sélestat, vendredi 31 mai 2024.

HeimetFescht Sélestat Bas-Rhin

2 journées festives avec Afterwork le vendredi et animations le samedi avec musique, folklore, stands de produits alsaciens, restauration, etc…

Pour la 2ème édition de la HeimetFescht des Vitrines de Sélestat, la fête se déroulera sur deux jours avec au programme :

31/05 animation Afterwork sur la place Kubler et le Square Ehm de 18h à minuit

01/06 de 10h à 22h, animations sur 4 scènes disposées places Kubler, d’Armes et de la Victoire ainsi que sur le square Ehm. On y retrouvera des musiciens, orchestres, groupes folkloriques, contes en alsacien pour petits et grands, des stands de produits alsaciens dont Geht’sin, le costume alsacien nouvelle génération, et bien entendu des stands pour se restaurer. Au square Ehm, les Vitrines de Sélestat proposeront une choucroute accompagnée d’une bière ou d’un verre de vin mais également des tartes flambées et d’autres spécialités alsaciennes.

Le programme des 4 scènes sera disponible sur la page Facebook des Vitrines de Sélestat. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 18:00:00

fin : 2024-05-31

Centre-ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est lesvitrinesselestat@gmail.com

