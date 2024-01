Exposition : Métamorphose(s) Sélestat, mercredi 1 mai 2024.

Exposition : Métamorphose(s) Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 13:30:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Georges du Moyen Âge à nos jours

L’église Saint-Georges de Sélestat du Moyen Âge à nos jours

Classique, rayonnante, flamboyante, l’église Saint-Georges est un édifice aux multiples visages. Comme la ville de Sélestat, ce bâtiment a traversé les siècles et a été le témoin privilégié d’événements historiques marquants et parfois blessants.

Cette exposition propose de remonter le temps grâce à des plans d’architectures, des manuscrits de la bibliothèque paroissiale, des tableaux et des scultpures. Des origines médiévales jusqu’à nos jours, elle invite à percevoir les transformations et restaurations vécues par un des édifices emblématiques de cette ville d’art et d’histoire.

Le parcours offre également l’opportunité de découvrir ce qui se cache derrière les échafaudages du chantier de restauration en cours. C’est l’occasion unique pour les visiteurs d’entendre témoignages et confidences des professionnels qui s’affairent au chevet de cette grande dame de grès.

EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@bibliotheque-humaniste.fr



L’événement Exposition : Métamorphose(s) Sélestat a été mis à jour le 2024-01-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme