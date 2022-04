Visite insolite “Scandales au château” Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre Suivez une journaliste des années 50 et venez lui en aide dans son enquête pour dévoiler les secrets du château. Squelettes, liaisons dangereuses, enfants illégitimes, adultères, magouilles financières… On est certains, votre visite va faire scandale !

Visite théâtralisée, suivie d’une dégustation de produits locaux.

