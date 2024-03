Opération de Ferme en Ferme à la chèvrerie fromagerie de la Piloterie Rivarennes, samedi 27 avril 2024.

Opération de Ferme en Ferme à la chèvrerie fromagerie de la Piloterie Rivarennes Indre

Dimanche

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Petite ferme dans un environnement préservé, dans laquelle pâture librement un petit troupeau de chèvres de race Poitevine (race ancienne et menacée). Quelques ruches sont implantées dans les prairies. Atelier de fromagerie et savonnerie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

La Piloterie

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire fromagerielapiloterie@gmail.com

