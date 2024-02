De Ferme en Ferme dans l’Indre Châteauroux, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme dans l’Indre Châteauroux Indre

Dimanche

Des fermes en agriculture durable ouvrent leurs portes ! Les agricultrices et agriculteurs participants s’engagent dans des pratiques autonomes et économes, respectueuses des humains, des animaux et de l’environnement. Accompagnés par les CIVAM, ils ouvrent leur ferme pour échanger sur leur métier.

Venez les rencontrer en famille lors de m’évènement « De Ferme en Ferme » une douzaine de fermes dans la Brenne, le Boischaut Nord et le Boischaut Sud vous accueillent le samedi 27 avril de 14h à 18h30 et le dimanche 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Les visites sont gratuites, retrouvez le détail des fermes sur www.defermeenferme.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire vermotfevre.adar.bs@gmail.com

L’événement De Ferme en Ferme dans l’Indre Châteauroux a été mis à jour le 2024-02-11 par BERRY