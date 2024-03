Concert Back and Forth Méobecq, samedi 27 avril 2024.

Concert Back and Forth Méobecq Indre

Samedi

Caro et Tom du Brenne Bar accueille Back and Forth, Trio Indrien chouchou du BRENNE BAR avec son Indie Folk Céleste.

Back and Forth, la sonorité de leur nom traduit déjà la force et la douceur qui émanent de leur musique. Quand on sent l’univers fondre doucement autour de nous, l’instant d’après on retrouve l’énergie, la détermination et la gaité. Il est possible de rendre beau un regret, se laisser emmener aux abords d’une ville abandonnée, pour s’y laisser conter une folk de l’instinct, du sensible.

Trois jeunes artistes qui avancent dans un style épuré et une ambiance intime, qui font écho avec les thèmes qui animent leurs textes en anglais la contemplation, les voyages, les rencontres, les états d’âme, l’expérience humaine dans toutes ses nuances.

Trois voix entremêlées de façon harmonieuse et puissante, portées par une instrumentation délicate et subtile. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

35 route de Buzançais

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire brennebar@gmail.com

L’événement Concert Back and Forth Méobecq a été mis à jour le 2024-03-03 par Destination Brenne