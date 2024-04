De Ferme en Ferme portes ouvertes à la Ferme du Plessis Doré Poulaines, samedi 27 avril 2024.

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !

Didier AUGER et Marie-Thérèse JAMBUT à Poulaines vous présentent leur ferme d’élevage d’espèces et de races multiples chèvres et chevreaux, porcs, vaches et veaux de lait. Autonomie alimentaire et énergétique, en Agriculture Biologique.

RDV pour échanger et déguster. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

7 Rue du Plessis Doré

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire lafermeduplessisdore@free.fr

