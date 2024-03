Le Printemps des Cerises Néons-sur-Creuse, samedi 27 avril 2024.

Samedi

Une soirée concert festive avec 3 groupes sur scène dans une ambiance rock et punk’n roll. Des interplateaux festif avec buvette et petite restauration sur place.

Le Printemps des cerises c’est une soirée avec 3 groupe sur scène plutôt, un groupe local et deux groupes rock’n roll punk. DJ Tinkièt’ assurera les inter-plateaux et fera danser le public avec ses vinyles.

Au programme de cette nouvelle édition !

Casbabel trio de musique sud-américaine

Pour X raisons post punk show

Lipstic vibrators wild rock’n roll

Cette année l’association invitée est Radio Dynamo, la radio associative locale vient de fêter ses 1 ans, et elle tiendra un stand pour faire connaître ses activités et ses émissions. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Place des Marronniers

Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire animaneons@gmail.com

