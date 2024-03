Opération de Ferme en Ferme à Brin d’Etre Saulnay, samedi 27 avril 2024.

Opération de Ferme en Ferme à Brin d’Etre Saulnay Indre

Dimanche

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Exploitation de plantes aromatiques et médicinales, maraîchage en Agriculture Biologique et production d’oeufs fermiers. Atelier de production de plants maraîchers et aromatiques depuis 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

8 Chemin des Loges

Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire koziazdamien@hotmail.fr

L’événement Opération de Ferme en Ferme à Brin d’Etre Saulnay a été mis à jour le 2024-03-21 par Destination Brenne