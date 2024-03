Opération de Ferme en Ferme à la Fab(r)iquette Saint-Michel-en-Brenne, samedi 27 avril 2024.

Opération de Ferme en Ferme à la Fab(r)iquette Saint-Michel-en-Brenne Indre

Dimanche

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

A la Fab (r) iquette, on a beaucoup de chèvres, du lait et des yaourts. Le tout vendu localement, essentiellement en carriole avec notre cheval Tilleul ! Nous faisons également de l’accueil social et de groupes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Saint-Michel-en-Brenne 36220 Indre Centre-Val de Loire lafabriquette@gmail.com

