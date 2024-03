Opération de Ferme en Ferme au Grand Baratte Méobecq, samedi 27 avril 2024.

Opération de Ferme en Ferme au Grand Baratte Méobecq Indre

Dimanche

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Un mode d’élevage unique en région Centre avec des centaines de grandes oreilles gambadant dans les prés. Le lapin bio c’est de l’herbe, du foin et du grain (pas d’antibiotique ni d’hormones), le respect des saisons et bien d’autres choses que je vous ferai découvrir lors de votre visite à la ferme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

le Moulin de Baratte

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire fermedebaratte@gmail.com

L’événement Opération de Ferme en Ferme au Grand Baratte Méobecq a été mis à jour le 2024-03-21 par Destination Brenne