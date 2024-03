Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Caillonnière Méobecq, samedi 27 avril 2024.

Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Caillonnière Méobecq Indre

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Jeunes installés, Marion et Léo vous accueillent dans leur petite ferme berrichonne. Ils y élèvent 70 chèvres

en Agriculture Biologique et transforment le lait en fromages Valençay AOP, Sainte-Maure de Touraine AOP ou encore tomme de chèvre. Venez rencontrer les chèvres, comprendre la fabrication des fromages et surtout, les déguster ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

La Caillonnière

Méobecq 36290 Indre Centre-Val de Loire fermedelacaillonniere@gmail.com

