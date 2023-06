Atelier Mouvement – à destination de jeune en situation de handicap Unité pédopsychiatrie de l’Hôpital La Boissière Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Atelier Mouvement – à destination de jeune en situation de handicap Unité pédopsychiatrie de l’Hôpital La Boissière Montreuil, 24 juillet 2023, Montreuil. Atelier Mouvement – à destination de jeune en situation de handicap 24 – 28 juillet Unité pédopsychiatrie de l’Hôpital La Boissière Accessible uniquement aux jeunes suivis par l’unité pédopsychiatrique de l’Hôpital La Boissière Atelier chorégraphique des tiné aux jeunes de 12 à 17 ans, mené par Alvaro Morell, danseur-chorégraphe et diplômé en Art-thérapie. Il intervient auprès de nombreux publics présentant des handicaps. Ces interventions sont nées du désir d’apporter un rapport au corps différent et de faciliter l’expression. Unité pédopsychiatrie de l’Hôpital La Boissière 13 bd de la Boissière 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ramenas – Léo-Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

