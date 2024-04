Tout est paysage. Une architecture habitée. Rue du Malsaucy Sermamagny, vendredi 29 mars 2024.

Tout est paysage. Une architecture habitée. Rue du Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Dès les années 1960, l’architecte belge Lucien Kroll et son épouse Simone, potière et jardinière, dessinent les contours d’une autre architecture donnant aux habitants le pouvoir d’imaginer, de décider et de construire collectivement. Lucien Kroll s’est opposé dès les années 1960 à l’urbanisation massive et à l’industrialisation du logement, imaginant un habitat conçu pour la civilité plutôt que pour le chemin de grue et qui offre les intimités et les libertés sans lesquelles on ne peut vivre ensemble. L’exposition est présentée de manière simple, efficace, pragmatique mais aussi engagée, déterminée, et joyeuse comme l’avait souhaité Lucien Kroll qui voulait une exposition paysanne . Ainsi, des bannières suspendues forment un paysage surprenant et racontent, avec les mots, les photographies et les dessins de Lucien Kroll, près de 80 projets et réalisations célébrant leur engagement pour les lieux et les habitants et pour des projets évolutifs et habités. Présentée à Paris et dans plusieurs villes européennes, l’exposition est présentée ici pour la première fois dans un bâtiment conçu par Lucien Kroll. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Rue du Malsaucy Maison départementale de l’environnement

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

