Tout Conte Fait Maison du Peuple Belfort Belfort, samedi 25 mai 2024.

Tout Conte Fait Maison du Peuple Belfort Belfort Territoire de Belfort

De la profondeur des forêts d’Europe, aux vastes déserts d’Afrique, en passant par les palais royaux d’Asie, découvrez comment des histoires intemporelles prennent forme à travers le mouvement, la musique, et l’expression corporelle.

Chaque ballet est une porte ouverte sur un monde de fantaisie, d’aventure, et de leçons de vie, destinée à captiver le cœur et l’esprit des petits comme des grands.

Et vous ? Êtes-vous prêts à repartir en voyage direction les Souvenirs ?

Au programme Une fusion entre la Danse Classique, Jazz, Contemporaine et les Contes d’hier et d’aujourd’hui. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:30:00

fin : 2024-05-25

Maison du Peuple Belfort 1 Place de la Résistance

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté eddansebelfort@outlook.fr

L’événement Tout Conte Fait Belfort a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION BELFORT