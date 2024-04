JOURNEE DECOUVERTE DU PONEY Les Sabots dans l’Eau Lachapelle-sous-Chaux, samedi 1 juin 2024.

JOURNEE DECOUVERTE DU PONEY Les Sabots dans l’Eau Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort

Pourquoi ne pas tester le poney??? Venez nous rejoindre pour la JOURNÉE du PONEY le 01 JUIN 2024

Plusieurs activités pour une après midi DECOUVERTE à partir de 14h !

S’occuper de son poney, le brosser, le préparer activité gratuite !

entre 14h30 et 15h30

Mener son poney à pied, emmener son poney et marcher avec lui sur un parcours 5€ (10min)

Découvrir le poney en carrière, le monter et le guider sur un parcours 10€ (20min)

entre 15h30 et 16h Démonstration à poney !

entre 16h et 18h30 Découvrir le poney en extérieur, balade à poney sur les chemins de la Véronne 1/2h (15€) ou 1h (20€)

Le matin entre 9h30 et 12h, les PONEYS AUX JEUX OLYMPIQUES pour les petits sportifs à partir de 5 à 6ans

Une matinée avec les poneys depuis leurs préparation jusqu’à la participation aux épreuves “olympiques” (“dressage”, “obstacle”, “voltige”, “orientation”)

Attention places limitées, pensez à réserver ! 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:30:00

fin : 2024-06-01 18:30:00

Les Sabots dans l’Eau 17B Rue de Bellevue

Lachapelle-sous-Chaux 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté lessabotsdansleau90@gmail.com

