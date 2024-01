Triathlon de Belfort Sermamagny, samedi 1 juin 2024.

Triathlon de Belfort Sermamagny Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, entre la presqu’île du Malsaucy et le Ballon d’Alsace, le Triathlon de Belfort, c’est la promesse d’un événement mêlant sport et respect de l’environnement, placé sous le signe de la convivialité ! En plus des épreuves Courte et Longue distance, un « triathlon découverte » et un « triathlon pour les enfants » sont organisés pour permettre au plus grand nombre de participer. Epreuve 100% féminine : la Triath’lionne

.

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@triathlondebelfort.fr



L’événement Triathlon de Belfort Sermamagny a été mis à jour le 2024-01-12 par COORDINATION BELFORT