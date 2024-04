Atelier scolaire au square Lechten – Sensibilisation au handicap impactant les pratiques de l’espace public Square Émile Lechten Belfort, vendredi 31 mai 2024.

Atelier scolaire au square Lechten – Sensibilisation au handicap impactant les pratiques de l’espace public Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 14h00 Square Émile Lechten

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », la ville de Belfort projette de mettre en place un atelier de sensibilisation au handicap à destination des plus jeunes. Ce temps d’échange et de mise en situation se concentrera sur les problématiques rencontrées par les personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs déplacements quotidiens et plus largement dans la pratique de l’espace public.

L’animation est réservée au public scolaire (élèves des écoles primaires locales).

– 10 minutes : présentation et discussions entre les écoliers et les acteurs de l’animation ;

– 40 minutes : mise en pratique de l’atelier, animations encadrées des différents parcours ;

– 10 minutes : retour d’expérience des écoliers.

Square Émile Lechten Avenue Jean Jaurès-Rue de Mulhouse 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Le square Lechten, en hommage au 1er chef jardinier de la ville de Belfort, est bien connu des Belfortains. Créé en 1928, il est un des rares jardins réguliers publics réalisé en Bourgogne-Franche-Comté dans la première moitié du XXe siècle. Le parc présente un bel ensemble paysager et des parterres floraux traités en mosaïculture. Rue Jean Jaurès ou Rue de Mulhouse | Le parking du musée d’art moderne, Donation Jardot est disponible.

© Ville de Belfort