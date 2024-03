Demob Happy en apéro-concert La Poudrière Belfort, lundi 27 mai 2024.

Demob Happy en apéro-concert La Poudrière Belfort Territoire de Belfort

Depuis ses débuts il y a plus de dix ans, le trio de Newcastle a combiné un travail acharné et une détermination qui mettrait KO la plupart des groupes. Deux premiers albums et des concerts sans relâche leur ont permis de jouer avec Jack White, Band Of Skulls, Royal Blood, The Amazons (White a même invité le groupe sur scène pour jammer). L’histoire a montré que le troisième album est le moment où les choses sérieuses commencent. Divine Machine exploite la corde raide délicate du groupe, entre lourdeur et mélodie, douceur et riffs, et l’emmène dans la stratosphère… 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 18:30:00

fin : 2024-05-27

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@poudriere.com

