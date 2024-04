Conférence Reptiles et amphibiens du massif jurassien espèces menacées ! Sermamagny, mercredi 22 mai 2024.

Reptiles et amphibiens passent souvent inaperçus, et pourtant ils sont bien là, autour de nous, occupant des milieux très variés. Un spécialiste vient nous dresser un portrait des espèces les plus remarquables de notre région et plaider pour la préservation de ces animaux particulièrement vulnérables face à nos activités. Comment faire pour enrayer leur déclin ? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

