It It Anita + The Guru Guru + Welldonedumboyz La Poudrière Belfort, samedi 1 juin 2024.

Tornade noise rock belge à la redoutable réputation live, It It Anita amorce une toute nouvelle ère avec “Mouche”. Le quatuor devient power trio, replace l’efficacité au centre de son art et livre l’album de la décomplexion. Comme le souligne Michaël Goffard (chant/guitare), C’est pas qu’on en a rien à foutre, c’est qu’on y va à fond ! . Ils empruntent les chemins inexplorés des structures couplet/refrain, de la lumière confrontée à la hargne, d’un phrasé à la Beastie Boys, mais aussi du storytelling. Ici, It It Anita chante la culpabilité des lendemains de soirées arrosées, les yes men qui ne reculent devant rien, ces branleurs de crypto-millionnaires ou encore le fait d’être toujours debout et prêt à faire du bruit après 10 ans d’activité.

Des guitares fiévreuses, des polyrythmies décalées, le tout complété par une voix erratique et désarticulée. The Guru Guru déchire le manuel des règles indie-math-psycho-noise et ne peut être classé dans un seul genre. Dans leur 3ème album, ils capturent l’énergie et le son qu’ils ont sur scène une batterie énergique et serrée, des lignes de basse profondes, des guitares hurlantes virtuoses et le chanteur Tom the Bomb qui frôle la psychose théâtrale. Encensé pour ses performances live, The Guru Guru est un groupe à voir absolument !

Quand on observe la trajectoire des Welldonedumdumboyz depuis l’aube du siècle, une évidence s’impose tous les autres ne faisaient que passer, les trois garçons crétins sont encore là. Bien joué ! Ces héros discrets au quotidien toutourmenté poursuivent leurs aventures musicales depuis deux décennies, à la recherche, parait-il, du plus petit dénominateur commun entre Kim Gordon, Queen et Manowar (toujours pas trouvé). Entre ringardise et modernité, les chansons hantées des Welldodonedumboyz explosent sur scène avec une énergie radicalement rock qui séduira autant les pisse-froids que les sans-gênes. 8 8 EUR.

2024-06-01 20:30:00

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

