Les fleurs et les insectes partenaires particuliers Sermamagny, mercredi 22 mai 2024.

Les plantes découverte de la végétation liée aux étangs de la dépression sous-vosgienne. Venez trouver la plante qui inspira la fleur de Lys, et celle qui souffla son nom à un médicament très utilisé… Avec Christophe Hennequin

Les insectes on pourra voir quelques papillons et sûrement entendre quelques grillons qui nous permettront d’aborder les insectes qui chantent ! J’espère aussi pouvoir trouver des Tetrix (minuscules criquets). Si jamais, on pourra aussi voir si quelques insectes aquatiques sont présents dans les mares. Avec Raphaëlle Itrac-Bruneau entomologiste

Sur inscription, dès 12 ans EUR.

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 17:00:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

