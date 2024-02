Découvrez le jardin de Saint-Nicolas Jardin de Saint-Nicolas Rougemont-le-Château, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez le jardin de Saint-Nicolas Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai 2 juin Jardin de Saint-Nicolas Entrée libre. | Entrée sur réservation le vendredi pour écoles et structures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Venez découvrir le Jardin de Saint-Nicolas situé au pied des Vosges dans la vallée de Saint-Nicolas. Là-bas, vous cheminerez dans un parc arboré entrecoupé de massifs fleuris et de prairies plus ou moins sauvages.

Cette balade, à travers l’allée des 5 sens, sera l’occasion pour vous de côtoyer des poneys, des alpagas et de tester la voracité des carpes.

De nombeuses haltes vous permettront de pique-niquer au milieu de la nature.

Plusieurs concerts et animations ponctueront votre visite.

Jardin de Saint-Nicolas 31 rue de Saint-Nicolas, 90110 Rougemont le Château Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté Ce jardin de campagne situé au pied des Vosges, à l’entrée de la vallée de Saint-Nicolas, est constitué de prairies arborées, de bois et d’étangs poissonneux. Le village des nains veille sur Cindy le shetland et Ugoline la chèvre. Les rocailles et les parterres de fleurs viennent ajouter leurs touches de couleurs dans la verdure très présente.

Vous pourrez vagabonder en toute liberté dans une nature généreuse et silencieuse. Entrée de la vallée de Saint-Nicolas, rive droite de la Saint-Nicolas. | Parking sur place.

© Michel BOSSEZ