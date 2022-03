Théâtre “Tête de méduse La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois Catégories d’évènement: Essonne

La Ville-du-Bois

Théâtre “Tête de méduse La Ville-du-Bois, 12 mars 2022, La Ville-du-Bois. Théâtre “Tête de méduse ESCALE 14 chemin des Berges La Ville-du-Bois

2022-03-12 – 2022-03-12 ESCALE 14 chemin des Berges

La Ville-du-Bois Essonne La Ville-du-Bois La comédie de Boris Vian “Tête de Méduse” mise en scène par la Compagnie d’un Soir où le temps s’arrête laissant évoluer l’absurde te la complexité des relations humaines et amoureuses culture.sport@lavilledubois.fr +33 1 64 49 55 40 http://www.lavilledubois.fr/ ESCALE 14 chemin des Berges La Ville-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Essonne, La Ville-du-Bois Autres Lieu La Ville-du-Bois Adresse ESCALE 14 chemin des Berges Ville La Ville-du-Bois lieuville ESCALE 14 chemin des Berges La Ville-du-Bois Departement Essonne

La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ville-du-bois/

Théâtre “Tête de méduse La Ville-du-Bois 2022-03-12 was last modified: by Théâtre “Tête de méduse La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois 12 mars 2022 Essonne La ville-du-Bois

La Ville-du-Bois Essonne