Le Dodo et le Voyageur Centre de Loisirs et Culture – Centre culturel Guy Clausier-Demmanoury Égly, mardi 14 mai 2024.

Le Dodo et le Voyageur Amin Théâtre – Christophe Laluque 14 – 16 mai Centre de Loisirs et Culture – Centre culturel Guy Clausier-Demmanoury Invitation sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T14:30:00+02:00 – 2024-05-14T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-16T14:30:00+02:00 – 2024-05-16T15:30:00+02:00

Intentions du spectacle

Au commencement, il y a cette histoire racontée par le paysagiste Gilles Clément lors d’une conférence à l’intention du jeune public.

Il y mettait en avant la fragilité du monde végétal, son interdépendance avec le monde animal et le rôle considérable de l’homme dans l’équilibre de la biodiversité. L’idée majeure était de considérer la planète comme un grand jardin : « le jardin planétaire ».

Il renforce son discours par un exemple qui prend la forme d’une fable : après avoir exterminé le « dodo » (ou dronte) au XVIIIe siècle, l’homme a su utiliser le dindon pour éviter la disparition du tambalacoque, arbre endémique de l’île Maurice. Sa graine ne pouvant en effet germer qu’après avoir été digérée par cet oiseau à l’énorme bec.

La fiction et la réalité

Le dodo était un oiseau qui ne savait pas voler. Il a aujourd’hui complètement disparu. Il y a moins de 200 ans, les hommes et les chiens les attrapaient facilement. Plutôt docile, le dodo se laissait facilement attraper, allant même parfois à la rencontre de ses nouveaux prédateurs. On croyait, à l’époque, que le dodo ne servait qu’à être mangé, on ne savait pas qu’il faisait pousser des arbres. Et quand il a compris que ces arbres allaient eux aussi complètement disparaître, un jardinier a décidé de les sauver grâce à un autre oiseau. Ceci est une histoire vraie, c’est aussi l’histoire du « voyageur et du dodo ».

Le choix du texte

Le spectacle est principalement écrit à partir de deux textes de Gilles Clément : « Thomas et le voyageur » (roman) et « Le dindon et le dodo » (conférence). Dans ces deux oeuvres l’écrivain paysagiste y développe, avec poésie et précision, le concept de « jardin planétaire ». La question du sédentaire et du nomade, très présente dans « Thomas et le voyageur », est également abordée dans la pièce à travers la rencontre entre le personnage du dodo qui « décide » de rester sur son île, et du voyageur, collectionneur de graines à travers le monde.

D’autres scènes reprennent les récits des explorateurs ayant vécu à l’époque du dodo, ou encore la liste d’animaux disparus que l’on écoute comme une invitation à prendre soin du vivant.

Centre de Loisirs et Culture – Centre culturel Guy Clausier-Demmanoury 1 rue des Écoles 91520 Egly Égly 91520 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]

