Etienne Mbappé Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 16 mai 2024, Longjumeau.

Etienne Mbappé Jeudi 16 mai 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 20 euros

& The Prophets

Etienne Mbappé, bassiste aux mains gantées de soie, manie son instrument avec une technicité exceptionnelle, alliée à un groove mélodieux et chantant.

Il confère à ses compositions et ses interprétations une couleur et une chaleur à l’image de l’homme : humain, ouvert, vivant. Après des concerts et tournées en Europe, aux Caraïbes, en Afrique, et en Asie aux côtés de Joe Zawinul, Manu Dibango, Salif Keita, Ray Charles ou John McLaughlin, il revient avec les Prophets et réunit la fine fleur de jeunes et brillants instrumentistes qui s’emploient à transcender traditions et cultures par une douceur musicale universelle. Avec cette formation, il met en avant ses coups de cœur et invite dans son groupe les jeunes surdoués, les étoiles montantes d’aujourd’hui et les grands noms de demain. Étienne voit en eux des « prophètes » capables sous forme de prophétie musicale de révéler les vérités oubliées ou cachées du rôle premier de la musique comme vecteur de valeurs de liberté, de partage, d’amour… Ces sept musiciens virtuoses, en laissant libre cours à l’improvisation, nous invitent à chanter, à danser, à vibrer, à aimer et à célébrer la vie.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

jazz spectacle

