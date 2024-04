Destination Europe – Regards croisés, meilleurs pratiques et programmation Horizon Europe et ERASMUS + ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, mardi 14 mai 2024.

Début : 2024-05-14T08:45:00+02:00 – 2024-05-14T17:00:00+02:00

L’Université Paris-Saclay organise, en collaboration avec l’ENS Paris-Saclay, le CNRS et le CEA et l’ensemble des établissements composant son périmètre scientifique, une journée d’information sur les programmes européens de financement des projets de recherche et de formation : Horizon Europe et ERAMUS+.

Au travers d’exposés d’experts et des témoignages de chercheurs, profitez de cette journée pour des conseils, des recommandations et des retours d’expérience utiles pour préparer vos candidatures aux appels à projets de la Commission européenne.

Programme de la journée :

Le matin : Tables rondes : présentation des programmes et thématiques émergentes, retour d’expérience sur les différents dispositifs.

: Tables rondes : présentation des programmes et thématiques émergentes, retour d’expérience sur les différents dispositifs. L’après-midi : Rencontres et échanges en bilatéral avec des experts du montage de projets européens pour évaluer le potentiel de vos projets et optimiser vos candidatures aux appels à projets d’Horizon Europe et Erasmus+

Programme

