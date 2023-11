Tempéraments Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 14 mai 2024, Le Moulon.

Tempéraments Mardi 14 mai 2024, 12h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation

Musique et danse pour ce Festin ! Nous aurions pu vous présenter une chorégraphie avec l’accompagnement sonore habituelle mais cette fois, les rôles s’échangent. Que se passe-t-il quand une danseuse interprète une partition musicale ? Et quand un percussionniste s’approprie le mouvement d’une pièce de danse ?

Un spectacle surprenant qui invite à voir différemment les disciplines artistiques et leur manière de s’accorder.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

2024-05-14T12:30:00+02:00 – 2024-05-14T13:30:00+02:00

Jérôme Foubert