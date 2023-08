Essonne Verte Essonne Propre au Collège Parc de Villeroy collège Parc de Villeroy Mennecy Catégories d’Évènement: Essonne

Mennecy Essonne Verte Essonne Propre au Collège Parc de Villeroy collège Parc de Villeroy Mennecy, 15 mai 2024, Mennecy. Essonne Verte Essonne Propre au Collège Parc de Villeroy Mercredi 15 mai 2024, 10h30 collège Parc de Villeroy collège Parc de Villeroy Collège Parc de Villeroy 91540 Mennecy Mennecy 91540 Le Village Levitt Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T10:30:00+02:00 – 2024-05-15T11:00:00+02:00

2024-05-15T10:30:00+02:00 – 2024-05-15T11:00:00+02:00 Nettoyage Déchets Essonne Verte Essonne Propre Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Mennecy Autres Lieu collège Parc de Villeroy Adresse Collège Parc de Villeroy 91540 Mennecy Ville Mennecy Departement Essonne Lieu Ville collège Parc de Villeroy Mennecy latitude longitude 48.563244;2.427629

collège Parc de Villeroy Mennecy Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mennecy/