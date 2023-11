Ibrahim Maalouf Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 14 mai 2024, Longjumeau.

Ibrahim Maalouf Mardi 14 mai 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 16 euros à 55 euros

Le célèbre trompettiste ouvre le Festival de Jazz 2024, un événement !

Les Trompettes de Michel-Ange

Après 17 albums et une prestigieuse nomination aux Grammy Awards à Los Angeles, Ibrahim Maalouf revient en grand avec un nouveau projet musical très innovant. Tant sur la philosophie que sur le plan historique et musical, T.O.M.A acronyme de « Trumpets of Michel Ange », est une grande aventure qui nous transporte vers un monde où le folklore et la modernité ne font qu’un.

Comme à son habitude, Ibrahim Maalouf tente le pari d’une musique élaborée, exigeante et accessible au plus grand nombre. Fondée sur le jazz, la pop, la world music et la musique urbaine, sa musique crée un métissage qui transcende tous les genres, rassemblant toutes les générations et tous les styles.

Avec T.O.M.A, Ibrahim pose la première pierre d’un ambitieux projet de vie qui a pour but de nous rassembler autour de valeurs communes.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:20:00+02:00

© Boby