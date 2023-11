Festival de Jazz de Longjumeau 2024 Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 15 mai 2024, Longjumeau.

Festival de Jazz de Longjumeau 2024 Mercredi 15 mai 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 20 euros

« Time is color »

Avec son groupe, le pianiste nous propose une musique ouverte aux confluents du jazz et du hip-hop.

Comme son mentor Herbie Hancock, Cédric Hanriot aime combiner le piano acoustique avec les claviers et intégrer l’apport de la technologie dans sa démarche musicale. Conservant une base de trio jazz véloce et nerveuse, il lui greffe des textures électroniques et élabore des grooves urbains, avec l’ambition d’être en prise avec son époque. Adjoignant à son trio la voix du rappeur Tony Moreau, il élabore une fusion entre jazz actuel et hip-hop, sans pour autant abandonner une part de lyrisme mélodique. Remarqué par la presse, « Time is Color » est élu CHOC Jazz Magazine, 5 étoiles BBC Magazine et classé parmi les 10 meilleurs albums de 2022 par le magazine anglais MOJO.

Ce qu’en dit la presse

« Un bonheur de disque. Une réussite réjouissante. » Le Monde

« Une réalisation inspirée et de haute volée. » Jazz Magazine

« Une incroyable maîtrise instrumentale. » Musica Jazz

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

2024-05-15T20:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:30:00+02:00

