Théâtre: « Le chevalier Unkenstein » Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Indre EUR Spectacle satirique, farce contemporaine qui, sous prétexte de Moyen-Age, se moque de la guerre et des conflits permanents, des querelles de voisinage, des basses vengeances…

Le chevalier Unkenstein, pièce rare de Karl Valentin écrite sous la dictature nazie, met en lumière l’obscurantisme des années noires.

Théâtre: « Le chevalier Unkenstein », par la Cie Le P'tit Bastringue. +33 2 54 24 36 88

©avsc

