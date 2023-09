Je t’aime banane ! Théâtre 100 Noms Nantes, 4 octobre 2023, Nantes.

2023-10-04

Horaire : 20:15 21:35

Gratuit : non 18 € / 23 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Comédie. Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus. « Je t’aime banane ! » raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureuses… mais sont-elles vraiment compatibles ? Cette comédie romantique drôle et parfois absurde aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste, la vraie vie des couples au quotidien. « Je t’aime banane ! » vous rassurera que vous n’êtes pas le seul ou la seule à subir les imperfections de votre conjoint. C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille ou en solo, quand on veut éviter les erreurs de casting. Comédiens : Marine Suschetet & Nilson Écriture et mise en scène : Nilson Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com