Rendez-vous à la ferme Parc et ferme de la chantrerie Nantes, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous à la ferme A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, le Dimanche à la ferme de juin laisse la Chantrerie s’ouvrir aux 5 sens : diverses animations mêlant toucher, ouïe, goût, vue et odorat permettront aux … Dimanche 2 juin, 14h30 Parc et ferme de la chantrerie Entrée libre, gratuite et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, le Dimanche à la ferme de juin laisse la Chantrerie s’ouvrir aux 5 sens : diverses animations mêlant toucher, ouïe, goût, vue et odorat permettront aux petits et aux grands de découvrir en s’amusant une grande richesse faunistique et floristique.

Parc et ferme de la chantrerie 95, route de Gachet, Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr https://www.facebook.com/nantes.fr;https://twitter.com/nantesfr Sur la rive gauche de l’Erdre, ce parc paysager de 18 ha, a été dessiné au 19e siècle par Dominique Noisette. Des hêtres pourpres, tulipiers et cèdres, ou châtaigniers remarquables dont l’un a plus de mille ans, avoisinent pâturage, potager, rucher, basse-cour qui se visitent également.

Parc Ecolabellisé Chronobus C6, arrêt Atlanpole Bus 72 et 76, arrêt Chantrerie

©Ville de Nantes – Direction Nature et Jardins