LUSAINT LE FERRAILLEUR Nantes, samedi 1 juin 2024.

Lusaint est incontestablement l’une des plus belles sensations vocales de 2024. Elle a conquis les cœurs avec ses mélodies jazz/soul et son timbre de voix teinté de jazz des années 60. En 2019, elle a battu le record quotidien du plus grand nombre de Shazam en 24h, avec la reprise de « More Than Friends ». Plébiscitée par Sir Elton John dans son émission « Rocket Hour » sur Apple Music, son EP sortira prochainement.En attendant de la retrouver en tournée, ne manquez pas son passage dans Taratata, le 29 mars, présenté par l’excellent Nagui qui lui a offert sa toute première prestation à la télévision.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44