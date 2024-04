Visites guidées des serres d’agronomie tropicales – Parc du Grand Blottereau Parc du grand blottereau Nantes, samedi 1 juin 2024.

Visites guidées des serres d’agronomie tropicales – Parc du Grand Blottereau Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc du grand blottereau Gratuit, sur inscription, limité à 15 personnes/ visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Construites en 1902 pour les besoins de la section coloniale de l’école de commerce de Nantes, les serres d’agronomie tropicale du Grand Blottereau abritent des plantes utilitaires. On y trouve du cacao, des agrumes, des épices (poivre, cannelle, vanille, girofle, gingembre…) et de nombreux fruitiers (ananas, papayes, cacaoyers…). Certaines plantes exotiques ont plus de cent ans !

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’équipe de jardiniers en charge de ces végétaux d’exception vous invite à une visite guidée, au cours de laquelle vous partirez explorer vos sens à la découverte d’une dizaine de plantes tropicales.

Parc du grand blottereau boulevard Auguste Peneau, Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240416509 »}] Ce parc représente un siècle d’agronomie tropicale

©Nantes-Métropole