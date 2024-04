Coeurs en crise – Cie du Rivage Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, samedi 1 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-01 20:30 – 21:30

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre. La Compagnie du Rivage présente deux courtes pièces de trente minutes autour d’histoires de couples. Une future mariée qui se dérobe à l’entrée de l’église et une jeune veuve qui rencontre l’amant de son mari…Pièce 1La cérémonie est sur le point de se dérouler, lorsque tout à coup la future mariée se dérobe à l’entrée de l’église. Le futur marié, désemparé, court à sa recherche, la retrouve. Commence alors une introspection douloureuse de la fiancée. Le fiancé saura-t-il la convaincre de revenir à la cérémonie où tout le monde les attend ? Pièce 2Une jeune veuve rencontre pour la première fois l’amant de son mari, dans l’appartement de l’amant. Cette rencontre voulue par le mari défunt saura-t-elle atteindre ses objectifs ? D’ailleurs, quel sens donner à cette surprenante rencontre ? Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

