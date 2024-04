Roster (Nuit d’été) : Myra + Amankaya + Amour + La Saveur Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, samedi 1 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-01 20:00 – 23:30

Gratuit : non Entrée prix libre.

Carte Blanche à Tamisée Nuit d’Été est le premier événement d’une collection (Roster) initiée par le collectif Tamisée pour promouvoir ses artistes. Au programme : Amankaya (chanson pop), Amour (R&B, pop) et une guest : la chanteuse soul Myra. Myra – Concert – Soul, alternative : Actrice, chanteuse et compositrice, Myra prend part à cette vague d’artistes sans limites qui font varier leurs esthétiques musicales et leurs disciplines. Après avoir sorti deux EP en anglais (soul, R&B), elle travaille sur un EP intitulé « 37 Degrés » écrit en français mêlant reggaeton, amapiano et soul. Ce projet est un hommage à la chanteuse capverdienne Cesaria Evora et au groupe de R&B californien The Internet. Depuis, Myra fédère et collabore avec (entre autres) Aupinard, Rad Cartier et Nemir dans des titres aux ambiances chaleureuses et sensuelles. Armankaya – Concert – pop : Amankaya est une autrice, compositrice et interprète basée à Nantes. Désireuse de partager ses racines latino-américaines couplées à sa culture européenne, sa musique regroupe guitares, rythmes et mélodies envoutantes chantées en espagnol. Amour – Concert – R&B, pop : Inspiré par la soul, le jazz et le R&B, Amour est un artiste complet (auteur, interprète et compositeur) liant inspirations cinématographiques et musique pop sensuelle chantée en français. La Saveur – DJ sets – Soul : Collectif nantais né en 2022, La Saveur s’attache à promouvoir l’âme et la chaleur de la soul et du R&B. Depuis 2023, ce collectif propage une vague de soul lors de soirées organisées à Nantes (Drôle de Barge), ayant regroupées les artistes Sophye Soliveau, Keysuna, Miel Maodea… La Saveur comporte trois DJs locaux (Deheb, J.Moses et Pelosolo) qui accompagneront cette Carte Blanche au collectif Tamisée.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/roster-nuit-dete-myra-amankaya-amour-la-saveur/