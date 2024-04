BurlesK : Volume 2 – Les Demoiselles du K-barré Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, jeudi 23 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-23 20:00 – 21:15

Gratuit : non 12 € à 26 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Cabaret d’effeuillage burlesque.Quand humour, coquetteries et fantaisies font un mélange des plus euphorisants ! Affranchies, pétillantes, imprévisibles et déjantées, les Demoiselles s’amusent à débrider les codes du glamour et détournent avec fantaisie les clichés du genre dans une succession de numéros toujours plus surprenants. Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes. Effeuillage, danse, comédie, rien ne les arrête… Pas même les spectateurs qu’elles se plaisent à provoquer !Si vous aimez les strass, l’audace et le second degré, vous ne serez pas déçu.Laissez-vous étourdir par ce cabaret à la bonne humeur contagieuse. Création de Pauline UzanAvec Vanessa Ghersinick, Roxane Merlin, Pauline Uzan ou Léa Lecorvaisier (en alternance) Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h15 Représentations du 23 mai au 1er juin 2024 :jeudis, vendredis, samedis à 20h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/