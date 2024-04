Le Chant du Palmarium – visite sonore Jardin des Plantes Nantes, samedi 1 juin 2024.

Le Chant du Palmarium – visite sonore Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin des Plantes Sur inscription obligatoire – Durée de la visite : 30 minutes.

• Jauge limitée (19 personnes par créneau de visite).

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez découvrir la création sonore « le chant du palmarium », et tentez d’identifier les sons du crapaud buffle, du singe hurleur, ou encore des abeilles mélipones…

Datant de 1895, le Palmarium est la plus ancienne serre de la ville. C’est donc l’occasion de la (re)découvrir et d’admirer sa remarquable collection botanique de plantes des forêts tropicales humides adaptées à la vie en sous bois et cultivées par les jardiniers-botanistes municipaux tout au long de l’année : lianes, orchidées, fougères… La diversité de ces plantes très présentes dans les tropiques est ici bien représentée et mise en valeur par la création sonore, avec ses trois habitats et climats distincts : la forêt tropicale d’altitude, les zones soumises à mousson et la forêt humide équatoriale.

« Le Chant du Palmarium », une proposition du Jardin des Plantes, création sonore Thomas Cochini à partir des enregistrements de Marc Namblard.

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, 44000 Nantes Aménagé par le botaniste Antoine Hectot et redessiné par Antoine Noisette, le jardin des plantes se présente sous la forme d'un parc paysager avec plans d'eau, ponts et rocailles. Véritable conservatoire de plantes régionales ou exotiques, il abrite de multiples essences rares (collections d'épiphytes, de cactées et de succulentes).

©Solal Monory