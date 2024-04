Jarroux et Vinvin : Ça dégage Compagnie du Café-Théâtre Nantes, jeudi 30 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-30 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Humour. « Ça dégage », c’est le mantra du spectacle, un cri du cœur qui fait un bien fou face à la c… du monde ! Ça y cause de vie décomposée, du corps, du couple, des dîners de filles, d’échangisme, des tarés, des amis qui changent, de Blanche-Neige, de féminisme topless, des rêves à deux balles, du lâcher prise et autres concepts délirants, avec un peu d’impro, une dose d’absurde et beaucoup d’amour pour survivre dans une société qui a fumé la moquette. Avec Stéphanie Jarroux et Vinvin Représentations du 30 mai au 1er juin 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

