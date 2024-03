Relecture, réécriture ou déminage éditorial Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, samedi 1 juin 2024.

Relecture, réécriture ou déminage éditorial La création littéraire contemporaine à l’ère des sensibilités. Table ronde en partenariat avec Mobilis Pays de la Loire et les Éditions de l’Iconoclaste. Samedi 1 juin, 11h00 Médiathèque Espace Jacques Demy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Dans le cadre du Mois des fiertés.

Table ronde en partenariat avec Mobilis Pays de la Loire et les Éditions de l’Iconoclaste, avec Joséphine Tassy, Thomas Garet et Morgan Lucas, modérée par Sylvain Bourmeau

Questionnons les pratiques de relecture et de réécriture avec trois figures de la création littéraire contemporaine. Venez découvrir comment sont composés les textes d’aujourd’hui et savoir qui a le dernier mot.

Suivie d’une séance de dédicace par Joséphine Tassy de son roman L’Indésir, en partenariat avec la librairie Coiffard.

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire