Tedx Châteauroux fait son cinéma Le Blanc, mardi 26 mars 2024.

Projection de 6 TED pour une soirée découverte.

Les associations Kaléidoscope et Brain-Berry (association du TEDx Châteauroux) organisent une soirée découverte des conférences TED au cinéma du Blanc. Les conférences TEDx sont des évènements locaux indépendants organisés dans le cadre du programme TED, où des orateurs partagent des idées inspirantes et novatrices lors de courtes présentations limitées à une dizaine de minutes. Ces conférences visent à stimuler la réflexion, promouvoir le partage d’idées et encourager le dialogue sur divers sujets tel que la technologie, l’environnement, le design ou des expériences personnelles fortes. Brain Berry organise pour la deuxième année un TEDx Châteauroux le 7 juin à Châteauroux.

Projection de 6 TED, présence de Lynn (une de nos speakers en 2023) et lien avec les Pechakucha de Kaléidoscope. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

