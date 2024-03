Tant bien que mal Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, vendredi 29 mars 2024.

Tant bien que mal Spectacle de théâtre / Cie Mmm Vendredi 29 mars, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein coeur, brusquement, les membres de cette famille. Une histoire où l’on apprend à dire au revoir. Dans cet élan, ces enfants unis font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle.

Avec Marie-Magdeleine et Nicolas Girardi

Ce spectacle fait partie d’une série, un autre épisode « La famille vient en mangeant » est programmé à l’Espace Job le jeudi 21 mars à 20h30.

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

© Just A Pics