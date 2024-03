Concert Play Music Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, lundi 29 avril 2024.

Concert Play Music Elèves de la Variation #4 : Dans un orchestre amateur Lundi 29 avril, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T20:00:00+02:00 – 2024-04-29T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T20:00:00+02:00 – 2024-04-29T21:00:00+02:00

Ces orchestres s’adressent à tous les musiciens amateurs autonomes dès 11 ans, à partir de quatre ans de pratique instrumentale (fin de 1er cycle minimum), quel que soit l’instrument. Ces orchestres peuvent se produire sur les scènes du Conservatoire et hors les murs.

Pour chaque antenne, la V#4 est organisée en 2 niveaux : V#4 Ados et V#4 Autonome.

Le niveau V#4 Ados est un cycle de 2 ans, s’adressant aux adolescents entre 11 et 18 ans, principalement issus de variation V#3. Il permet ainsi la continuité pédagogique et la progression instrumentale à travers un travail technique (sonorité, justesse, posture, musicalité) par pupitre et une pratique orchestrale. Le nombre de places étant limité, V#4 Ados ne s’adresse qu’aux élèves motivés et investis quotidiennement dans leur travail instrumental.

Pour les élèves admis en V#4 Ados, les répétitions d’orchestre sont précédées d’un travail technique par pupitre (30 min). Elles sont encadrées par des professeurs jouant au sein de chaque pupitre.

La variation V#4 s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer leur instrument au sein d’un orchestre (symphonique mais pas forcément) au répertoire varié et à l’esprit convivial.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

