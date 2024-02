CONFERENCE DECOUVERTE DE L’AROMATHERAPIE FAMILALE ATELIER KATIA BAUR Cardeilhac, lundi 29 avril 2024.

CONFERENCE DECOUVERTE DE L’AROMATHERAPIE FAMILALE ATELIER KATIA BAUR Cardeilhac Haute-Garonne

Entrons dans le monde des odeurs, arômes et effluves et partons à la découverte des huiles essentielles.

Qu’est-ce qu’une huile essentielle, comment l’utiliser, quelles sont les précautions et bienfaits?

Cette conférence découverte sèmera quelques graines de connaissances aromathérapeuthiques.

Animé par Katia Baur de l’association Follement sages, délicieusement sauvages

Inscription obligatoire, places limitées

Durée 1h

En présentiel ou en visio (le lien vous sera communiqué après l’inscription) 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 19:00:00

fin : 2024-04-29

ATELIER KATIA BAUR 22 route de St Marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

L’événement CONFERENCE DECOUVERTE DE L’AROMATHERAPIE FAMILALE Cardeilhac a été mis à jour le 2024-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE