Unipop : Othello d’Orson Welles Mairie de Colomiers Colomiers, lundi 29 avril 2024.

Unipop : Othello d’Orson Welles Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Lundi 29 avril, 15h15 Mairie de Colomiers

Dans le cadre du dispositif Unipop, Le Grand Central vous propose la retransmission de la conférence Shakespseare à l’écran, animée pat Sarah Hatchuel, présidente d’honneur de la société française Shakespeare.

15h15 : conférence

18h00 : projection du film Othello, d’Orson Welles avec Orson Welles, Micheál MacLiammóir, Suzanne Cloutier

Tarifs : 6€ et 4,50 € pour les – 14 ans.

Renseignements : 05 32 09 33 12, veocinemas.fr

Synopsis

À Venise, des noces ont lieu en secret entre le Maure Othello, général vénitien estimé par ses pairs, et la belle Desdémone, fille du sénateur Brabantio. Au fond de l’église, deux hommes se tiennent en retrait : il y a là Iago, l’officier d’Othello qui voue à son supérieur une haine incommensurable, et Roderigo, amoureux éperdu de Desdémone. Après leur union, Othello s’en va combattre la flotte turque, puis retrouve sa femme sur l’île de Chypre où il est nommé gouverneur. Le fourbe Iago est alors résolu à détruire le bonheur des jeunes mariés et va pour cela s’employer à manipuler leur entourage…

15h15

