BALADE POUR LES ENFANTS À DOS DE PONEY Chein-Dessus, mardi 16 avril 2024.

BALADE POUR LES ENFANTS À DOS DE PONEY Chein-Dessus Haute-Garonne

Partez à la découverte du Piémont Pyrénéen en famille, entre Aspet et Arbas, avec un fidèle compagnon de découverte un poney !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat

Après un accueil personnalisé, la préparation du poney, la remise d’une carte et toute les explications vous pourrez partir pour une aventure à poney. Profitez d’un cadre relaxant pour vous promener au cœur des Pyrénées. Vous aurez le choix entre deux boucles la boucle poney Découverte de 4.4km et la boucle poney Aventure de 6.4km. Enfant à partir de 2 ans (jusqu’à 10 ans), un adulte accompagnant par poney. 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16

CENTRE ÉQUESTRE CAVALCAGIRE

Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie

L’événement BALADE POUR LES ENFANTS À DOS DE PONEY Chein-Dessus a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE