Balade botanique dessinée Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, mardi 30 avril 2024.

Balade botanique dessinée Une balade botanique dessinée avec le botaniste Boris Presseq et la dessinatrice Marie-Pierre Ortner. Mardi 30 avril, 14h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge Tarif evènement : 3.40 € à 7,50 €

Début : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:00:00+02:00

Le botaniste Boris Presseq et la dessinatrice Marie-Pierre Ortner, vous invitent à découvrir les Jardins du Museum à Borderouge.

Vous partirez à la rencontre de plantes spontanées ou cultivées, et serez invités à les observer et les dessiner.

Matériel de dessin fourni : support, crayons, gomme.

Possibilité d’apporter votre propre matériel de dessin supplémentaire (peinture,encre,fusain,etc.)

Aucune connaissance en dessin n’est requise.

mardi 30 avril à 14h

Inscription en ligne via le téléservice ou par mail inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr ou directement auprès du Centre culturel Alban Minville.

Durée : 3h

Tout public

Tarif evènement : 3.40 € à 7,50 €

Un événément organisé par le Centre culturel Alban Minville, en partenariat avec le Muséum, dans le cadre des Excursions culturelles ou sportives.

Crédit photo : ©LesYeuxSurTerre

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

