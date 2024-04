Réunion publique de quartier Lalande Maison de Quartier Lalande Toulouse, lundi 29 avril 2024.

Réunion publique de quartier Lalande Aménagements en cours et à venir, actualités… Les réunions publiques de quartier sont des temps d’information pour connaître les projets de votre quartier. Lundi 29 avril, 18h30 Maison de Quartier Lalande

Ordre du jour

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Sarah Bernhardt (route de Launaguet).

Point d’étape sur les aménagements réalisés et futurs de la Base de Loisirs de Sesquières.

Point sur les divers aménagements du quartier.

À l’issue de la réunion, un pot de l’amitié vous sera offert.

Qu’est ce qu’une réunion publique de quartier ?

Anciennement nommées commissions de quartier, les réunions publiques de quartier sont organisées plusieurs fois dans l’année pour informer les habitants du quartier sur les projets en cours et à venir. Les ordres du jour sont déterminés par les bureaux de quartier, composés d’associations locales et de représentants d’ateliers citoyens travaillant sur des thèmes transversaux tels que l’écologie, le cadre de vie, l’architecture et l’utilisation de l’argent public.

Elles sont présidées par le ou la maire du quartier, parfois accompagné d’élus thématiques ou chefs de projet, en fonction des sujets à aborder.

S’informer et échanger

Ces temps de présentation et d’information laissent la part belle aux questions et aux échanges entre les habitants et les interlocuteurs. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Maison de Quartier Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France